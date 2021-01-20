Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsü yeniden yapılacak

Padişah sandukalarının üzerine örtülen puşideleri (sanduka örtüsü) yapan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Osman Gazi'nin yakın arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin sandukasının örtüsünü de hazırlayacak.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün davetiyle ilçeye gelen Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Muavini Hanife Işılar ve Atölye Bölüm Şefi Güleser Sencer, Abdullah Mihal Gazi'nin yeni sandukalar için yapılacak puşidelerin ölçüsünü aldılar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde hayati derecede önemli hizmetleri olan Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünün değişmesi için çalışmaların başladığını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, bu güne kadar birçok Osmanlı Padişahının sanduka örtülerini yenileyen ve bu alanda şüphesiz en tecrübeli kurumumuz. Ertuğrul Gazi türbesinin sanduka örtüsünü de yakın zamanda yine Bursa Olgunlaşma Enstitüsü hazırlamıştı. Tabi bizim için şu yönü de ayrıca önemli. Biliyorsunuz Osman Bey ile Abdullah Mihal Gazi çok yakın iki dosttu. Osman Gazi'nin sanduka örtüsünü hazırlayan maharetli ellerin, bugün onun yakın dostunun sanduka örtüsünü hazırlayacak olması bile bizi heyecanlandırıyor. Bu iki yakın dostu, bir kez daha ortak bir paydada buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile bizleri kırmayarak sanduka örtülerinde kullanılacak hattı, hiçbir ücret talep etmeksizin hazırlayacak olan ünlü Hattat Hüseyin Kutlu hocamıza ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.