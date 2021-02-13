Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünün hattını o isim hazırlayacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi hattat Hüseyin Kutlu, Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünün hattını hazırlayacak.

İnhisar Kaykakamı Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi hattat Hüseyin Kutlu'yu ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Açıkgöz, "Hattat Hüseyin Kutlu beyi belediye başkanımız ile beraber ziyaret ettik. Bizleri kırmayarak Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünde kullanılacak hattı, hiçbir ücret talep etmeksizin hazırlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi hattat Hüseyin Kutlu hocamıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Hocamız bugüne kadar birçok Osmanlı Padişahının sanduka örtülerinin yenilenmesi projesinde yer aldı. Ve bu alanda şüphesiz en yetkin isim. Tabi bizim için şu yönü de ayrıca önemli. Osman Bey ile Abdullah Mihal Gazi çok yakın iki dost idi. Osman Gazi'nin sanduka örtüsündeki hattı hazırlayan hocamızın, bugün onun yakın dostunun sanduka örtüsünü hazırlayacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Adeta bu iki yakın dostu, bir kez daha ortak bir paydada buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.