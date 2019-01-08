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Aç kalan çakallar şehre indi

Bilecik’te aç kalan çakallar şehre inerken, bu durum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik'te aç kalan çakallar şehre inerken, bu durum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre indi. 9 çakal o anda yoldan geçen vatandaşı görünce kaçarken, çakallardan sadece biri görüntülenebildi. Yola çıkan çakallar araç ve insanlar nedeniyle geldiği yoldan geri dönerken, cep telefonu kamerası ile görüntülen çakal yolda bulduğu çöp poşetinin içindeki yiyeceği yemeye devam etti. Karnını doyuran çakal diğerleri gibi geldiği yoldan geri gitti.

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