'Acil Çağrı Hizmetleri' toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 'Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon ve Komisyon' toplantısı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Hizmetleri Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili İbrahim Barış Kalın, Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, AFAD Müdürü Hayri Demirel ve Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne entegre olmayan paydaş kurumların entegrasyonunun tamamlanması için gerekli işlemlerin tamamlanması talimatını veren Vali Şentürk, asılsız ve gereksiz çağrı oranlarının düşürülmesi amacıyla farkındalık çalışmalarının yapılmasını, bakanlık projelerinden ''ECall Sistemi'' ve ''Engelsiz 112''nin vatandaşa tanıtımının yapılmasını istedi.

Tüm paydaş kurumların 112 Acil Çağrı Sistemine entegrasyonu için çalışmaların yapıldığını ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Kalın, 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyetleri ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

2020 yılı çağrı istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıda, AFAD, orman ve ilçe itfaiye birimlerinin 112 Acil Çağrı Sistemine entegrasyon çalışmaları ile 2020 yılı içinde planlanan ve yapılan faaliyetler görüşüldü.