Açlıktan ölmek üzere bulunan köpeğe köylüler sahip çıktı

Bilecik'te bir evin bahçesinde ölüme terk edilen ve açlıktan yürümekte bile zorlanan yaşlı köpeğe köylüler sahip çıktı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde bir evin bahçesinde sahipsiz ve açlıktan ölmez üzere olan köpeğe Muhtar Basri Demirkaya sahip çıktı. Vatandaşların da durumu öğrenmesi üzerine köyde herkesin ilgi odağı haline gelen köpek sahiplenildi ve karnı doyuruldu.

Köpeği tesadüf eseri bulduğunu anlatan Muhtar Demirkaya; "Yaşlı köpeği boş eski bir evin bahçesine atmışlar. Hayvan açlıktan kemikleri neredeyse dışarıdan görünür haldeydi ve yürümekte güçlük çekiyordu. Bu köpeği yaşlandı diye dışarıya atanları kınıyorum. Köyümüzde bu şekilde bir sürü atılmış köpek var. Köy halkı olarak elimizden geldiği kadar biz bu hayvanlara bakıyoruz. Bugün bulduğumuz bu köpeğe de sahip çıkacağız. Hayvan severleri de köyümüzdeki hayvanlar için yardıma davet ediyoruz" dedi.