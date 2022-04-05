Aday öğretmenler, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İslami İlimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

BŞEÜ İslami İlimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri, Kayıboyu 4-6 yaş gurubu Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarete İl Müftüsü Ali Erhun ve Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu da katıldı. Bilecik Gençlik Koordinatörlüğü üniversite sorumlusu Medine Urfanlı'nın organize ettiği ziyarette aday öğretmenler, kurs öğrencileriyle tanışarak yüz yüze etkinliklere katıldı. Ziyaret esansında İl Müftüsü Ali Erhun tarafından gençlere, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmaları ve diyanet camiasının 4-6 yaş eğitimine verdiği önemden bahsedildi.