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Aday sürücü kaza yaptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde direksiyon eğitimi sırasında kaza yapan aday sürücü yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde direksiyon eğitimi sırasında kaza yapan aday sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, usta öğretici eşliğinde uygulamalı direksiyon eğitimi alan İ.K.(27) sevk ve idaresindeki 26 BS 528 plakalı otomobil ile Atatürk Caddesi üzerinden Ertuğrul Sokak istikametine dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü İ.K. yaralandı. Yaralı aday sürücü olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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