AFAD İl Müdürlüğü çeşitli kurumlarda bilgilendirmeler yapmaya devam ediyor

2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılı olarak bitmesinin ardından 2022 yılı 'Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesiyle Bilecik AFAD Müdürlüğü çeşitli kurumlarda bilgilendirme çalışmalarına hız kazandırdı. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, aynı hizmet binasında bulunan Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü personeline ‘ Afet Farkındalık Eğitimleri' çerçevesinde yangın farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerde; afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında nasıl davranılması gerektiği teorik yöntemlerle anlatıldı. Teorik eğitim sonrası tahliye tatbikatı yapılarak afet toplanma alanımıza intikal edilerek yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.