İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AFAD İl Müdürü Demirel'den İl Müftüsü Erhun'a ziyaret

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’den Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’a ziyaret.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'a ziyaret.


İl Müftülüğü makamında gerçekleştirilen ziyarette AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yeni görevinde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'a başarılar diledi. İl Müftüsü Erhun, ziyaret ve iyi temennilerinden dolayı AFAD Bilecik İl Müdürü Demirel'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.