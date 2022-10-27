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AFAD tarafından 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, belirli okullarda ’Afet Farkındalık’ eğitimi verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, belirli okullarda 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi.


Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde Bilecik AFAD tarafından Bilecik'te belirlenen okullarda afete hazırlık konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenci, öğretmen ve velileri bilinçlendirmek amacıyla 'Afet Farkındalık' ve 'Yangın Farkındalık' eğitimleri verildi. Eğitim sonunda broşür ve boyama kitapçıkları dağıtılarak deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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