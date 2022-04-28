AFAD'ın Osmaneli'nde 'Afet, Deprem ve Yangın Eğitimi'

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Afet ve Acil Durum (AFAD) Bilecik İl Müdürülüğü ekiplerince 'Afet, Deprem ve Yangın Eğitimi' verildi

Osmaneli Hükümet Konağında bulunan kurum müdürlerine AFAD tarafından 'Afet, Deprem ve Yangın Eğitimi' verilirken, eğitim sonundan deprem anı ve tahliye uygulaması yapıldı. Yapılan eğitim hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, 2022 yılının İçişleri Bakanlığınca 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesinin ardınndan eğitimlerin aaraalık ollalaraürdüğü söyledi. Demirel, "Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların detaylı şekilde ele alındı. Afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirler, 'Zorunlu Deprem Sigortası' yaptırmanın önemi de anlatıldı. Afetlere karşı dirençli toplum oluşturma vizyonuyla Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit edilmesi amacıyla eğitim verilmiştir. Verilen eğitimin ardından deprem anı bina tahliyesi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi" dedi.