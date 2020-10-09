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Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi verildi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi verildi.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bahçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü personeline AFAD ekiplerince Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi verildi. Personelin afet öncesi, afet anı ve sonrasında nasıl davranması gerektiği ile ilgili teorik eğitim verildi. Eğitim sonrası tahliye tatbikatı yapılarak afet toplanma alanına intikal edildi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

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