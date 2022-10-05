Afet durumunda büyük rol üstleniyorlar

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bozüyük Şube Başkanı Veli Çelik, ülke genelinde şubelerin olduğunu ve Bozüyük ilçesinde 22 yıldır hizmet verdiklerini söyledi. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetinin bir dernek olduğunu vurgulayan Çelik, "Haberleşme üzerine faaliyet gösterir. Daha doğrusu afette haberleşme üzerine faaliyet gösterir. Biz burada telsizler aracılıyla haberleşme sağlıyoruz. Haberleşme, afetler durumunda çok önemli bir konu. Çünkü afet durumunda tüm telefonlar kilitlenmektedir, kesilmektedir. Gerek depremden dolayı veya farklı yangından dolayı gerekse insanların panik halinde yakınlarını merak edip aramalarından dolayı santraller kilitlenmektedir ve telefonlar çalışmaz hale gelmektedir. Bundan dolayı afet durumundaki haberleşmenin en önemli konularından birisi telsiz haberleşmesidir" dedi.

"1999 depreminde Sakarya ile Ankara arasındaki haberleşme sağlanamadı"

Çelik, açıklamasının devamında, "1999 depreminde Sakarya ile Ankara arasındaki haberleşmeyi o günkü başbakan telefonla sağlayamadı. Çünkü bütün telefonlar kilitlenmişti. Haberleşme telsizciler aracılığıyla sağlandı. Yani Başbakan ile Sivil Savunma Müdürlüğü arasındaki haberleşme telsizciler aracıyla sağlandı. Afet durumunda bu şekil haberleşme sağlıyoruz. Afet dışında ise bizler, telsizciler kendilerini geliştirmek amacıyla birbirleriyle konuşuyorlar. Yurt dışındaki bu şekil telsiz belgesi olan kişilerle konuşarak kendilerini geliştiriyorlar. Gerek cihaz hakkında bilgiler alıyorlar gerekse anten kurulumu hakkında bilgiler alıyorlar. Teknik konularında kendilerini geliştiriyorlar. Biz telsizciler tüm dünya ile görüşme imkanına sahibiz. Herhangi bir bağlantı olmadan hava şartlarını kullanarak haberleşme sağlayabiliyoruz. Bizim burada kurumlara destek verme faaliyetlerimiz var. Tüm kurumların kendi telsizleri var. Ancak frekansları farklı olduğu için bunlar kendi aralarında haberleşme sağlayamıyorlar. Dolayısıyla bizler gönüllü olarak onların yanında yer alarak bunlara kendi telsizlerimizle aracılık yapmaktayız" dedi.

"12 yaşından büyükler telsizcilik belgesi alabilir"

Çelik, 12 yaşını bitirmiş olan herkesin telsizcilik belgesi almaya hak kazanacağını anlatarak, "3 konuda yapılan sınavlar var. Teknik, kanun yönetmelik ve işletme konusunda sınavlar yapılmaktadır. Sınavda yüzde 50 başarı sağlayan c sınıfı ehliyet, yüzde 60 başarı sağlayan b sınıfı, yüzde 75 ve üzerinde a sınıfı belge alabilir. B ve c sınıfı belli bir frekanslarda görüşebilir. A sınıfı bütün frekanslarda görüşebilir. Bu kişiler girdiği sınavda başarı sağlayıp belge aldığında amatör bant dediğimiz, bizim telsizcilerin kullanabileceği frekansları kullanmak üzere cihaz alıp sadece bize tahsis edilen frekansları kullanabilir. Diğer kurum frekansları kullanması, dinlemesi kesinlikle yasaktır" ifadelerine yer verdi.