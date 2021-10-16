İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker'i ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, İl Müdürü Türker'e AFAD deprem çantası hediye etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.