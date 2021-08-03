Bilecik'te gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimine 84 kişi katıldı.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Bilecik'te verilecek olan eğitimlerde görev verilmek üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere 84 kişinin katılımı ile ‘Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi' gerçekleştirildi. Bilecik AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel'in başkanlığında yapılan eğitim sonrasında, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFADEM) öğretmenlerinin gözetmenliğinde yazılı ve sunum sınavı gerçekleştirildi.