İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi tamamlandı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından verilen Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi tamamlandı.


Afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak ve afetlerin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda Bilecik AFAD Müdürlüğü tarafından kentteki kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına “Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi” verdi. 3 gün süren eğitim sonunda Bilecik AFAD Müdürlüğü tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.