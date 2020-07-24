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'Afetlere Hazırlık Yılı' projesi kapsamında eğitimler tamamlandı

Bilecik’te ’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında verilen eğitimler tamamlandı.

Bilecik'te 'Afetlere Hazırlık Yılı' projesi kapsamında verilen eğitimler tamamlandı.


AFAD Bilecik İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 'Afetlere Hazırlık Yılı' projesi kapsamında verilen eğitimlerin sonuncusu da tamamlandı. Kurum, kuruluş, STK ve çeşitli birimlere 'Temel Afet Bilinci' ve 'Yangın Farkındalık' eğitimleri verilirken, yüzlerce kişiye bina tahliye, yangın, deprem ve diğer afetlerde neler yapılması gerektiği tatbikatla anlatıldı. Eğitim sonrası itfaiye araçlarının tanıtımları yapılarak, yangın söndürme tatbikatları da yapıldı.

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