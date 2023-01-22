Ağaç kesmek için gittiği ormanda ölü bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşlı bir adam ağaç kesmek için gittiği ormanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ağaç kesmek için ormana giden 75 yaşında Fikret S.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler yaşlı adamı evinin 300 metre uzaklıkta ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.