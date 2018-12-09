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Ağaçlar kışa hazırlanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde park, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar budanarak kış için hazır hale getiriliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar budanarak kış için hazır hale getiriliyor.


Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki park, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlarda başlatılan budama çalışmaları sürüyor. Budama çalışmaları ile ilçenin akciğerleri vazifesini gören ağaçlar daha sağlıklı hale getiriliyor. Ağaç budama çalışmaları son olarak ilçenin yoğun olarak kullanılan İsmet İnönü Caddesi'nde devam ederken faaliyetler esnasında trafiğin aksamamasına özen gösteriliyor.

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