Bilecik'te bir ağılda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi Yörük Özü mevkiinde Abdullah Oğuz'ya ait ağılda yangın çıktı. Alevler kısa sürede ağılı sararken, içeride bulunan 230 hayvandan 200'ü kurtarıldı. İçeride kalan 30 küçükbaş hayvan ise yangında telef oldu. Yangına Bozüyük ve Dodurga itfaiye ekipleri müdahale ederken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik kaçağından meydana geldiği belirlendi.