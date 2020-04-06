İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağır Ceza Mahkeme Başkanı ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısından rektöre ziyaret

Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Muhammed Göktaş ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ikili Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanana Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretleri için Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Muhammed Göktaş ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'la teşekkür eden Rektör Beydemir, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.