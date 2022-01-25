Ağır tonajlı araçların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesi çevre yolunda dün akşamdan itibaren yapılan uygulama gereği başta tırlar olmak üzere büyük araçların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.

İstanbul yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında trafikte yaşanan olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesi çevre yolunda İlçe Trafik ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. TÜVTÜRK önü Ömür dinlenme tesisleri önünde yapılan uygulama ile yaklaşık 500 büyük çekicinin İstanbul istikametine geçişine izin verilmedi. Bursa'ya giden çekicilere ise izin verildi. Soğuk kış şartları altında gerçekleştirilen uygulamaya 2 trafik ekibi, 1 asayiş ekibi, 4 mahalle ve çarşı bekçisi ile 2 sorumlu birim amiri katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir'in de yakından takip ettiği uygulama gece boyu devam etti. Uygulamanın halen devam ettiği ve İstanbul'daki trafik karmaşası sona erene kadar devam edeceği belirtildi.

Diğer taraftan AFAD ekipleri tarafından tır sürücülerine bin kişilik kumanya dağıtımı yapıldığı bildirildi.