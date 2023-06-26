Ağızda salya olan kurbanlıklara dikkat

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı Veteriner Teknikeri Mina Melisa Köse, ağızlarından salya suyu akan hayvanlar konusunda vatandaşları uyararak, "Ağzından salya akan hayvanların şap haslığı riski olduğundan dikkat edilmedi" dedi.

Veteriner Teknikeri Mina Melisa Köse, vatandaşların kurbanlık hayvanlarını valiliğin belirlediği kurban satış noktalarından alması, hayvanın kulağında Bakanlık tarafından takılan küpesinin olması, hayvan sahiplerinden hayvanın pasaportunu istenmesi gerektiğini belirterek "Hayvanın ağzının alt ön tarafında bulunan kalıcı (kapak) dişinin olması, dişi hayvanın gebe olmamasına, aldıkları hayvanların ağız, burun kısımlarında salya veya yara olmaması, hayvanın fiziki kusurunda bir bozukluk bulunmaması gibi konulara dikkat etmesi gerekiyor. Başka ilçe veya illerden gelen hayvanlar için yurtiçi veteriner sağlık raporu bulunması, hayvanın ağzının alt ön tarafında bulunan kalıcı (kapak) dişinin olması, dişi hayvanın gebe olmamasına gerekir. Sağlıklı olması, temiz olması, düzgün olması ve hastalıktan arındırılmış olması. Önemli olan nokta budur”