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Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapıldı.

Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapıldı.


İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında 2020 yılı Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı Pazaryeri İlçe Müftülüğünde yapıldı. Toplantıya İl Müftüsü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, kentte yapılması planlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, ve camilerde maske, sosyal mesafe, temizlik konularının sık sık cemaate hatırlatılması ile titizlikle uyulması konuları görüşüldü.

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