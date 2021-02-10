İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahır yangınından 56 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

Bilecik’te bir ahırda sabaha karşı çıkan yangından 56 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Bilecik'te bir ahırda sabaha karşı çıkan yangından 56 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.


Olay; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü'nde meydana geldi. Tuzaklı Köyü Hal Binası civarında Ali Savcı'ya ait küçükbaş hayvan ahırında saat 06:30 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyük uğraşlar sonucunda söndürdü. Yangın sonucunda hayvan ahırının tamamen yanarken, 56 adet küçükbaş hayvanın tamamın yanarak telef oldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi olay yerine incelemeler yaparken, yangının henüz çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.