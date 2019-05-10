Ahşap ev çıkan yangında kül oldu

Bilecik'te 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül olurken, dumandan etkilenenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak üzerinde Ömer Tüfenkçi'ye ait Alperen Yoksul kıracı olarak oturduğu 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, Alperen Yoksul ve kız kardeşi alt kattaki camdan anneleri ise evin kapısından dışarı kendilerini zor attı. Yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye müdahale ederken, 1 itfaiyede hazırda bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilirken, bunlardan durumu ciddi olan bir kişi Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evin bir odasındaki muhabbet kuşlarının telef olduğu öğrenildi.