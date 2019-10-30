Ahşap tavan motifleri sanatı Osmaneli'nde hayat buldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ahşap tavan motifleri sanatkâr Visam Chouman ile hayat bulurken, ilçedeki bulunan tarihi mekânları ahşap tavan motifleri süsleyecek.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 25 yıldır Türk vatandaşı olan ahşap sanatçısı Visam Chouman Osmaneli için bir şans olduğunu anlatan Şahin, "Eski TOKİ'de mütevazı imalathanesinde sanatını icra eden kardeşimize Osmaneli Belediyesi olarak sahip çıkıyoruz. Yakında restorasyonunu yapmakta olduğumuz tarihi Romalılar öncesine dayanan Tarihi Çarşıda İş Geliştirme Merkezi projesi kapsamında kendisine yer tahsis ediyoruz. Ressamımız Necmi Öztürk, ahşap maket sanatçısı Yusuf Kaan başta olmak üzere tüm değerli sanatçılarımızı tarihi çarşımızda buluşturuyoruz. Visam Chouman çalıştığı Rüstem Paşa Camii tavan modellerinden birini tamamladı. Önümüzdeki günlerde tarihi bir konağımızda sergileyeceğiz. Sanatçımız özellikle konaklarımızla ilgili ahşap tavan modellerini yaşatacak ve onların günümüzdeki örneklerini yapacak. Değerli sanatçımız Visam kardeşimize Osmaneli'ni tercih ettiği için teşekkür ediyoruz."

"Osmaneli her alanda olduğu gibi sanatta da yükselişini sürdürecek"

Tarihi Osmaneli Konaklarını restore ederken onların her birine de bir kullanım alanı belirlediklerini anlatan Şahin, "Konaklarımızda otel, yöresel yemekler, iş geliştirme merkezleri, yöresel ürünler, Lefke Bezi, tespih üretimi, eski bozamız, helvamız, ayakkabı imalatlarımız, aşçılık okulu gibi alanlarda faaliyet göstereceğiz. Çok kısa süre sonra 2020 yılının sonlarına doğru Osmaneli konakları ziyaretçi akınına uğrayacak. Osmaneli her alanda olduğu gibi sanatta da yükselişini sürdürecek" dedi.