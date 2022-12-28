Aile okulu eğitimleri velileri çok yönlü geliştiriyor

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mutlu Aile, Mutlu Çocuk" ilkesiyle uygulanan "Aile Okulu Projesi" il genelinde anne-babalar ile buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Mutlu Aile, Mutlu Çocuk" hedefiyle başlatılan "Aile Okulu Projesi" Türkiye genelinde 81 ilde eğitimci öğretmenler tarafından verilen "Aile Eğitimleri" ile devam ediyor. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı il genelindeki tüm halk eğitimi merkezleri bünyesinde, eğitici eğitimi alan öğretmenler, açılan kurslara katılan öğrenci velileri ile bir araya gelerek aile eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için başlatılan “Aile Okulu” projesi ile kurslarda, aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta velilere dönük eğitimler veriliyor.

Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı, öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucunda, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması gibi başlıca sorunların yanı sıra aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması, aile içi muhabbet ve sorumluluğun azalmasının önüne geçebilmek için öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile birlikte çalışmayı hedefleyen proje, eğitimlere katılan ailelerin büyük ilgisini çekiyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesini hedefleyen proje ile Bilecik'teki 8 ilçe halk eğitimi merkezinin bu anlamda öğrenci velilerine ve ailelere ulaşarak 67 kursta bin 395 kursiyere kurs verdiklerini, açtıkları aile eğitimi kurslarıyla özellikle aile içi iletişim, kültürel ve manevi değerlerimizin korunması, ahlaki değerler gibi ana başlıkların, geleceğin teminatı çocukların yetiştikleri ilk basamak olan aileleri ve anne babaların farkındalıkları açısından çok önemli olduğunu kaydederek, kurslara yoğun ilgi gösteren tüm ailelere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.