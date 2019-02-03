Ailelerin mutluluğuna ortak oluyor

Başkan Fatih Bakıcı ev ziyaretlerine geçtiğimiz günlerde Erdal Güller'in evine misafir olmuş ve 9 yaşındaki oğulları İsmet Güller'in doğum günü kutlamasına katılarak sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel yaşlar temennisinde bulunmuştu. Başkan Bakıcı bu kez de minik Ramazan'ın 1. yaş gününe eşi Emine Bakıcı ile katılarak ziyaretlerine devam etti. Taylan ailesinin en mutlu günlerinden birinde aile ile birlikte olan Bakıcı; ev sahipleri Sultan ve Süleyman çifti ve komşuları ile sohbet etti. Keyifli bir sohbet ortamında geçen akşamda Bakıcı; “Bizler yaptığımız her hizmette öncelikle çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde büyümelerini hedefliyoruz. Onlar için çeşitli kurslar, pek çok alanda spor dersleri ve pek çok sosyal etkinlik düzenliyoruz. Ramazan büyüyüp okula başladığında onun güzel bir okulda istediği her imkanı bulması bizim için en büyük hediye olacak. O yüzden pek çok projemizi öncelikli olarak hayata geçirdik, ailelerin gözü arkada kalmadan, çocuklarını okula oyun parklarına göndersinler istedik. Bu güzel akşamda bizleri ağırlayan Taylan ailesine teşekkür ediyorum, çocuklarımız en büyük mutluluğumuz” dedi.

Ziyarette aile ve evde bulunanlar ile birlikte doğum günü pastası kesilirken, Başkan Fatih Bakıcı minikleri sevindirmeyi de unutmadı. Ziyaret renkli görüntülere sahne oldu.