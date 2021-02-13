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AK Kadınlardan Başkan Yaman'a ziyaret

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bugün AK Parti Bayırköy Belde Kadın Kolları Başkanlığı toplantısına katılmak üzere beldemize gelen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımız Mutlu Selen Haşit hanımefendi ve yönetim kurulu üyeleri bizleri de ziyaret ettiler. AK Partimizin her zaman lokomotifi olan kadın kollarımıza önümüzdeki hafta Salı günü yapacakları kongrede kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

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