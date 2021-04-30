AK Parti belediye iş merkezi ihalesinin iptalini istedi

Bilecik Belediye Meclisinin AK Parti'li üyeleri, geçtiğimiz günlerde mülkiyeti belediyeye ait ve 16 milyon 600 bin TL'ye ihale edilen iş merkezin ihalesinin iptalini istedi.

Bilecik Belediyesi geçtiğimiz günlerde mülkiyeti belediye ait merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde içerisinde 19 adet dükkan bulunan ticaret merkezi, açık teklif usulüyle 16 milyon 437 bin 500 TL muhammen bedelle ihaleye çıkartılmıştı. İhaleye tek firma girerken, yapılan pazarlık sonucu 16 milyon 600 bin liraya iş merkezini ihale edilmişti. Bunun üzerine AK Partili Bilecik Belediye Meclisi üyeleri ihale edilen iş merkezin ihalesinin iptalini isteyerek, gerekli başvurularım yaptılar.

"İhalede Şerifpaşa Caddesinde gözükmesi de anlaşılır ya da kabul edilebilir bir durum değildir"

Konu hakkında açıklama yapan AK Partili Belediye Meclis üyesi Çetin Kaya, "Taşınmazın niteliği arsa olup tapu alanı 684,84 metrekaredir. Ayrıca alan üzerinde yapım işi ihalesi Belediye tarafından 15 Ocak 2019 tarihinde yapılmış, yine inşaat ruhsatı da Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenmiş ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare inşaat alanı olan 19 bağımsız birimden oluşan yapı mevcuttur. Bu durumda 2886 sayılı kamu ihale kanunun 18. maddesine göre ihaleye konu ilanın 6'ıncı sırasında yer alan taşınmazın niteliği, yeri miktarı tapu kayıtları ile uyumsuzluk içermektedir. Ayrıca ilanda yer alan 633 metrekare tapunun ve üzerinde yer alan 3 bin 500 metrekare inşaat alanı olan 19 bağımsız birimden taşınmazın miktarları ile kesinlikle aynı değildir hatta ihale ilanında yapım işi ihalesi yapılmış ruhsatlı ve inşaatı tamamlanmış bu yapı hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. Ayrıca yine 03 Nisan 2021 tarih ve 31443 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale ilanının 4 maddesinde 1,2,3,4,5 sıra nolu taşınmazlar için ihale şartnamesi 250,00 TL karşılığında temin edileceği belirtilmişken, 6 sıra nolu taşınmaz için bu rakam 5 bin TL olarak belirlenmiştir. İhalede diğer taşınmazlar için şartname bedeli 250,00 TL belirlenmişken sadece bir taşınmazda 5 bin TL olarak belirlenmesi ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesine aykırıdır. Yine itirazlarımıza konu ihalede diğer taşınmazlardan istenilen geçici teminat bedeli yüzde 3 iken itirazımıza konu taşınmazın satışında talep edilen geçici teminat bedeli yüzde 15 olarak belirlenmesi de ihalede eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesine açıkça aykırılık oluşturmuştur. Ayrıca aynı taşınmaz ihale ilanına çıktığı andan ihalenin gerçekleştiği 15 Nisan 2021 tarihine kadar tapu kayıtları incelendiğinde parsel alanı ve niteliğinde değişikliler olmuştur. 02.04.2021 tarihli Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait online tapu sorgulama platformu olan https://parselsorgu.tkgm.gov.tr web sitesinden yapılan sorgulamada (EK-3) parsel büyüklüğü 698,08 metrekare ve nitelik olarak 'Park ve Kargir Hela ve Müştemilatı' yazılı iken ilan sürecince alan 684,84 metrekare ve nitelik olarak 'Arsa' olarak değiştirilmiştir. Bu durum tapu kadastro sisteminde yer alan tapu hareket tarihleri incelendiğine çok net şekilde görülecektir. Yine İhale Takdir Komisyonu tarafından ihale bedeli belirlenmesinde esas alınan rayiç bedel Tevfikbey Caddesinden alınması gerekirken Şerifpaşa Caddesinden alınması da bir başka hukuka aykırılık sebebidir. Tapu kaydında taşınmazın Tevfikbey Caddesinde olduğu görünmesine rağmen ihalede Şerifpaşa Caddesinde gözükmesi de anlaşılır ya da kabul edilebilir bir durum değildir. Tüm bu yukarıda bildirilen eksiklik ve kanuna açıkça aykırılıklar dahilinde yapılan ihalenin iptal edilmemesi durumunda kamunun zararına neden olunacağı, Bilecik halkının hak ve menfaatlerinin ihlal edileceği ortadadır. İş bu sebeple hukuki ve cezai müracaat hakkımızı saklı kalmak kaydıyla itirazımıza konu ihalenin iptaline karar verilmesini talep ederiz" dedi.