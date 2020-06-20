AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olaylara tepki göstererek, "Siyaseten yapılmış bu sözleri son derece talihsizlik olarak görüyoruz" dedi.

İl Başkanı Karabıyık, yaptığı açıklamada sözlerine hadiste geçen "Arabın Aceme, Acemin Araba üstünlüğü yoktur" sözüyle başladı. Bilecik Belediye Meclisinde yaşanan olayları tasvip etmediğini sözlerine ekleyen Karabıyık, "Bilecik Belediye Meclisinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında basın alınmadı. Belediyenin sosyal medya hesabından meclisin canlı yayın verilirken, bir anda ortam gerildi. Sonrasında hemen yayını kestiler. Canlı yayının kesilmesinin akabinde bir takım talihsiz diyaloglar yaşanmış. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in, Çetin Kaya'ya 'Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor' sözleri olmuş. Sonra ayağa kalkıp üzerine yürümeye kadar gitti olaylar. Öncelikle biz Müslümanlar hadisimizde de geçer 'Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur' sözleri hatırlatıyorum. Bu nedenle biz Bilecik'imizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi kardeş olarak kabul ediyoruz. Siyaseten yapılmış bu sözleri son derece talihsizlik olarak görüyoruz. Siyaset burada bir fiziki güç gösterisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da. AK Parti'nin böyle bir tarzı hiçbir zaman yoktur. Siyaset demokrasi alanıdır. Mesele biz bu siyaseti burada yaptığımızda, görevlerden ayrıldığımızda birbirimizin yüzüne bakabiliyorsak, siyasi partiler arasındaki rekabeti sosyal ilişkimize yansıtmıyorsak işte en güzel kazanımımız bu. Biliyorsunuz biz siyasi parti il başkanları olarak son dönemde Valimiz Bilal Şentürk atandıktan sonra ve öncesinde de çok güzel birliktelik örneği gösterdik. Seçimde dahil rekabetin ve çekişmenin en yüksek olduğu sandıkta da biz tüm siyasi parti il başkanlarımız olarak güzel bir diyalog içerisinde kaldık. Hiçbir zaman birbirimizi rencide edici, kırıcı söylemlerde bulunmadık. O nedenle bu sözlerin Bilecik siyasetine yakışmadığını ben söylemek istiyorum" dedi.

Öte yandan açıklamada Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve partililer de bulundu.