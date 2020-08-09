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AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan Vali Şentürk'e teşekkür

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Pandemi sürecinde gece gündüz demeden, zaman kavramı gözetmeksizin sahada olan ve ilimizi bu denli sahiplenen valimize teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Pandemi sürecinde gece gündüz demeden, zaman kavramı gözetmeksizin sahada olan ve ilimizi bu denli sahiplenen valimize teşekkür ederim" dedi.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, "Bilecik Valimiz Bilal Şentürk‘ü ziyaret ederek bir takım durum değerlendirmeleri gerçekleştirdik. Pandemi sürecini ve alınan önlemler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Gece gündüz demeden, zaman kavramı gözetmeksizin sahada olan ve ilimizi bu denli sahiplenen, ilimiz için mücadele veren valimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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