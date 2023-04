AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, CHP'li Belediye Başkan Vekili Subaşı'nı eleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İller Bankasının şehirlerin nüfusuna göre her ay toplanan vergilerin yüzde 6'sının belediyelere gönderildiği söyleyerek, "Bu a partisi, b partisi diye bakılmaksızın bu şekilde her ay il, ilçe, belde fark etmeksizin tüm belediyelerin hesabına yatar" dedi.

İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın “Seçimler var diye bize para göndermeyeceklerini biliyorduk. 25 milyon bekliyormuş 11 milyon gelmiş, siyaset yapmak birilerinin canını yakmak değildir” sözüne karşılık bir açıklama yaptı. Yıldırım, "İller Bankası şehirlerin nüfuslarına göre her ay toplanan vergilerin yüzde 6'sını belediyelere gönderir. Bu a partisi, b partisi diye bakılmaksızın bu şekilde her ay il, ilçe, belde fark etmeksizin tüm belediyelerin hesabına yatar. Buraya kadar her şey normal ama gelin görün bizim ilimizin başkan vekili ne söylemiş, 'Seçimler var diye bize para göndermeyeceklerini biliyorduk 25 Milyon bekliyormuş 11 Milyon gelmiş, siyaset yapmak birilerinin canını yakmak değildir' demiş. Şimdi soruyoruz başkan vekili hanımefendiye; İller Bankası Mart ayında Şubat ayına göre payları daha fazla yatırmıştı neden o zaman da çıkıp konuşmadınız. Bir teşekkür etseydiniz. Belediyesi sizde olan en büyük ilçemiz Bozüyük Belediyesi ile bu konu hakkında görüştünüz mü?, onlara ne kadar yatırılmış. Onlar aynı paralarla becerebiliyorken siz niye beceremiyorsunuz. 250 çalışanı olan bir belediyeyi teslim aldınız bugün 750 çalışanı olan bir belediye oluşturdunuz. Belediyeye bu kadar maaş yükünü yüklerken kime sordunuz da bugün sorumlusu hükümetimiz oluyor. Sadece İller Bankasından gelen paraya güvenerek mi bu kadar personel alımı yaptınız. 25 milyon un 12 milyonu maaşlara gidiyorsa kalan 13 milyonu her ay ne yapıyorsunuz. Biz Bilecik'te 13 milyonluk hizmet göremiyoruz da. Gelen parayı partinizin programlarında kullanmazsanız her yere yeter. Bol keseden atmak kolay, ne de olsa ne söyleseniz size inanan bir kitle var ve buna da inanmışlardır sorgulamadan" ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

"Bizim dönemimizde 250 çalışanı ile şehir belediyecilik anlamında her yere yetişebilirken şimdi 750 çalışanı ile hiç bir hizmeti veremiyor. Bugün çıkıyorsunuz gelen para maaşlara yetmiyor diye sanki bu kadar maaş yükü sizin yüzünüzden değilmiş gibi konuşuyorsunuz. 250 kişilik belediyeyi 750 kişi yaparken aklınız neredeydi. Ona da biz cevap verelim, aklınız acaba hangi partilimizi işe alsak, acaba hangi gençlik kolları üyemizi nereye alsak, ittifak ortağımızdan kimleri işe alsak diye düşünmekteydi. Bazen acıda olsa gerçekleri konuşmak gerekiyor. Belediyeye yüklediğiniz bu yük her daim Bilecik'in sırtında bir kambur olarak kalacaktır.

Unutmayın değerli hemşerilerim, ilimizde faaliyet gösteren ve ciddi ihracat yapan fabrikalarımızın çalışan sayıları bile bu rakamlara ulaşmıyor. Kendi çevrelerine ve partililerine çektikleri kadro peşkeşleri her daim şehre ve sizlere yük olacak. Hizmet veremeyecekler ki zaten en iyi sizler mağdur olarak yaşıyorsunuz şu an. Hizmet veremedikleri gibi borcu katlanmış bir belediye bırakıp gidecekler. Temizlemek yine bize düşecek. Son olarak ilçe ve belde belediye başkanlarımızın hepsinden ricamdır, Mart ve Nisan ayı İller Bankasından belediyelerinize gelen payları açıklamanızı istiyorum. Bakalım siyasi olan neymiş."