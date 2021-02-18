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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım: "Demirtaş'a özgürlük isteyenlere lanet olsun"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, PKK’ya direkt olarak lanet okuyamayanların bugün dolaylı yollardan lanet okuduklarını söyledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, PKK'ya direkt olarak lanet okuyamayanların bugün dolaylı yollardan lanet okuduklarını söyledi.


AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım açıklamasında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaparak, "PKK'ya direkt olarak lanet okuyamayanlar bugün dolaylı yollardan lanet okumuşlar. Eksik söylemişler biz ekleyelim, seçim döneminde her evden HDP'ye bir oy diyenlere, gizli kapaklı HDP ile ittifak yapanlara, Diyarbakır annelerimize destek vermeyip, onları öteleyenlere, HDP ve PKK ile aralarına mesafe koymayıp yoldaş olanlara, PKK leşlerinin sözde cenazelerine katılanlara, Pervin Buldan'ın 'Misafir edecekler' sözlerine hiçbir atıfta bulunmayanlara, 'oh paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor millete' diyen içişleri bakanımızı alkışlamaktan korkanlara, katil polis, katil devlet diyenlerle bir olanlara, Demirtaş'a özgürlük isteyenlere lanet olsun. Unutmayın ki bir soylu bin soysuza yeter. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

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