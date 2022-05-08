AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindeki partililer, Alpagut, Kınık, Çavuşköy, Ulupınar, Selöz ve Çakırpınar köylerinde düzenlenen Hıdırellez programlarına katıldı. Köylerde dualar eşliğinde kapakları açılan pilavlar vatandaşlara ikram edildi. Köylülerle sohbet eden Yıldırım, “Köylerimizde hemşerilerimizin Hıdırellez sofralarına İl Genel Meclisi Başkanımız Osman Yılmaz ve teşkilatımızla misafir olduk. Misafirperverlikleri vesilesi ile kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyor, bereketli bir yıl diliyorum” dedi.