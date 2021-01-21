AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Bakan Dönmez'e ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz gün AK Parti Bilecik İl Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Serkan Yıldırım Ankara temasları kapsamında Bilecikli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez'e memleketi Bilecik'e selamlarını ilettiğini anlatan Yıldırım, "Bilecik için, ülkemiz için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Ardından yine Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir'e ziyaret eden Yıldırım, "Bakanımız aracılığıyla bu zorlu süreçte aralıksız mücadele veren sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi ilettik. Sn. Bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Yıldırım, ardından yine Bilecikli olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz makamında ziyaret etti. Yıldırım ziyarette önceki dönem Bilecik Milletvekili şuan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü olan Dr. Fahrettin Poyraz'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Başkanı Yıldırım, son olarak kendisine eşlik eden AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte Milletvekili Selim Yağcı'yı TBMM'deki makamında ziyaret etti.