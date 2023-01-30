AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Halkın Esnafı Projesi"ni eleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla esnafı buluşturan ?Halkın Esnafı Projesi'nin eleştirdi. Yıldırım, bu projeyi Bilecik Belediyesi'nin bir kaç kere daha lansman yaptığı söyledi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, kendisini 'İstanbul Seyyahı' olarak tanıtan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündemde kalabilmek için İstanbul harici her yeri gezdiğini gezdirildiğini söyledi. İmamoğlu'nu Bilecik'e getirmek için uzun süredir uygulamada olan ?Halkın Esnafı Projesini? bahane ettiklerini anlatan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Bir paylaşım yapıyorlar 'Halkın Esnafı Projesi' ile bin 761 hane faydalandı. Bugün çıkıyorlar lansman adı altında 'İstanbul Seyyah'ını şehrimize getiriyorlar. Ama sözde lansman. Konuşmasında lansmanını yaptıkları projeye iki dakika bile süre ayırmamış. Seçildiğiniz günden beri Bilecik'te yaşayan vatandaşlarla alay ediyorsunuz. Tam 1 yıldır gündeminiz 'Halkın Esnafı Projesi' mı?. 12 Ocak 2022 belediyenin facebook sayfası canlı yayın ile Halkın Esnafı Tanıtım Toplantısı yaptınız. 26 Eylül 2022 Bilecik Belediyesi web sitesi 'Halkın Esnafı Projesi' ile 'hem esnaf hem de vatandaş kazanıyor' dediniz. 8 Ocak 2023 Bilecik Belediyesi facebook sayfası canlı yayın ile 'Halkın Esnafı Projesi' lansman programı düzenledin. Bugün lansmanını yaptığınız 'Halkın Esnafı Projesi'nin kaç kere daha programı gerçekleştirilecek. Bu olmadı 6 ay sonra da Mansur Yavaş'ı çağırırsınız. Bizim yaptıklarımızı kapatıp tekrar açmanıza alışmıştık ama kendinizi taklit etmeniz pek alıştığımız bir durum değildi. Ne oldu, bizim dönemimizde yapılmış olan ve kapatıp tekrar açılışını yapacağınız yer mi kalmadı.

"Mezarlık duvarına bile reklam astınız"

Yıldırım açıklamasının devamında, "Şehrin her yerine, mezarlık duvarına bile reklam asacak kadar, gece belediye otobüsü ile anons yapacak kadar projeden beklentiniz yüksek mi? Amaç mı başkaydı? Ama yine de o kadar reklama emin olamamış kalabalık gözüksün diye garantiye almak için resmi yazıyla belediye personelini programa sürükleyecek kadar aciz duruma düşmüşsünüz. Lansman adı altında siyasi konuşmaya maruz bıraktığınız belediye personelinin bugün ki mesaisini ödersiniz İnşallah" dedi.