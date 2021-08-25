AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'e ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Sağlık Balan Yardımcısı Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Sağlık Balan Yardımcısı Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcı Eldemir'e Bilecik'in sağlık alanında taleplerini ileten İl Başkanı Yıldırım, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür kendilerine teşekkür etti.

Ardından geçtiğimiz ay Bilecik Valiliği görevindeyken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atan Bilal Şentürk'ü ziyaret eden Yıldırım, "Bilal Şentürk beyi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gece yarısı çalışırken yakaladık. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Şentürk'ün yeni görevini tebrik ederek kolaylıklar diledik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan ziyaretlerde İl Başkanı Yıldırım'a, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.