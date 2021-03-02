AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti. 1 yıl önce başlayan ve dünyada etkisi devam eden Korana virüs (Covit-19) salgını ile mücadele adına gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür eden İl Başkanı Yıldırım, "İktidarlarımız döneminde sağlık alanında yapılan atılımların ne kadar isabetli olduğunu son 1 senede yaşanan salgın ile görmüş olduk. Salgın döneminde kendi hayatlarını geri plana atarak özverili bir şekilde salgını yenmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnetlerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah' tan rahmet diliyorum" dedi.