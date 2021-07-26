AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in kurulan komisyonda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki anma programının kaldırılmasını istemesine tepki göstererek, "Görevi sadece fotoğraf çektirmekten ibaret olan sembolik İYİ Partili Ahmet Gürses'e naçizane tavsiyem millete kulak versin, halkın üzerinde bir güç yok" dedi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Valiliği tarafından 15 Temmuz Planlama Komisyonu'nda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki anma programının kaldırılmasını istemesine AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ahmet Gürses'in 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki anma programının kaldırılmasını istediği komisyonca reddedilince 'İleride hükümet değişirse, orada fotoğraf çektirenler yargılanır' dediğini hepimiz duyduk. Şimdi kendisine soruyoruz. Yaptığı açıklama belediye adına mı yoksa kendi adına mı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitinglerde sıklıkla kullandığı 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözleri hain FETÖ darbe girişimine destek çıkıp; maalesef kendisinin de genel başkanının izinden giderek 15 Temmuz gecesinde fotoğraf çektirenleri hükümet değişince yargılanacağını dile getirmesi çok manidar. Görevi sadece fotoğraf çektirmekten ibaret olan sembolik İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'e naçizane tavsiyem millete kulak versin, halkın üzerinde bir güç yok. TBMM tarafından Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen bir günde tehditler savurarak ayrımcı dil kullanan Ahmet beyin kanunlar üstünde olmadığını hatırlatmak isterim. 15 Temmuz gecesi gibi bir gece daha yaşanırsa Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bizler de kefenimizi giyip bu yola çıktık, yine çıkarız. O gün nasıl kalkışmaya karşılık verdiysek bugün daha şiddetli bir şekilde karşılık vereceğimizi herkes aklına yazsın. Kimse kanunların üstünde değildir" dedi.