AK Parti Bilecik teşkilatı bayramda gezmedik köy bırakmadı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve ekibi 4 günlük Kurban Bayramı'nda merkeze bağlı 47 köyün tamamını ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım ve ekibi 4 günlük Kurban Bayramının ilk 2 gününde 7 ilçe 3 beldeki teşkilatı ile bayramlaştıktan sonra köylere geçti. Ardından Bilecik merkez ilçeye bağlı 7 köyünün tamamını gezen İl Başkanı Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı, yemek yedi ve dertlerini dinledi. Dolu dolu bir bayram geçirdiklerini anlatan Yıldırım, "Milletvekilimiz Selim Yağcı ve teşkilatlarımızla milletimize bayramlaşmak için randevu vererek ayağımıza çağırmıyor, samimiyetle kucaklaşıyoruz. Köylerimizde hemşerilerimizle buluşarak Kurban Bayramlarını kutladık. Sıcak, güler yüzlü insanlarımızla buluşmak enerjimize enerji kattı. Herkese teker teker misafirperverlikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Milletin partisi bizlerin aracılığıyla milletiyle buluşmaya devam edecek. Milletimizle aramızı açmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Öte yandan ilçe ve belde teşkilatları il genelinde 245 köyün tamamını gezerek, vatandaşlarla bayramlaştılar.