AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı aday adaylığı için görevinden istifa etti

14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimler için Bilecik milletvekili aday adayı olmak isteyen isimler belli olmaya başladı. AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'un da milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiği öğrenildi. Ersoy'un bugün saat 15.00'da AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a aday adaylığı başvurusunu ileterek, ardından bir açıklama yapacağı öğrenildi.