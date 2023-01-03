AK Parti, CHP'li Bilecik Belediyesinin 3 yıllık performans değerlendirdi

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, CHP'li Bilecik Belediyesinin 3 yıllık performans değerlendirerek, "2020 yılında yapılan yerel seçimlerden bugüne kadar 3 ayrı başkanla yönetilmeye çalışılan, rüşvet ve farklı konularla adından söz ettiren bir zihniyetle yönetilen bir belediye" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve belediye meclis üyeleriyle parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztürk, burada CHP'li Bilecik Belediyesinin 3 yıllık performans değerlendirerek, "Seçimlerde verilen vaatleri bırakın, her yıl başlangıcında hazırlanan performans programında yapılması gereken hedeflerin de ancak tahmini yüzde 20 si gerçekleştirilebilmiştir. Küçük detaylara değinmeden ilimiz için önemli olacağını düşündüğümüz 3 yıldır hatta 4'üncü yıl bir türlü icrası yapılamayan projelerin bazıları, ulusal ve uluslararası projeler, mevcut tarihi dokuyu koruyarak iyileştirmeler, ilin tanıtımına ait turizm stratejileri, ilin ziyaretçi sayısını artıracak projeler, kadınlara yönelik istihdam, meslek edindirme projeleri, Bilecik'teki merkezi yerlerdeki parklarda ücretsiz internet, düzensiz depolama alanı rehabilitasyon merkezi yapılması, atık geliştirme merkezi, hafriyat toprağı inşaat yıkıntı atıkları döküm sahası, atık su arıtma sistemlerinin çalıştırılması, yeni mezar yeri kamulaştırılması, çıkmaz sokaklar cazibe merkezi olması, küçük sanayinde iyileştirmeler, yeni sanayi yerlerinin planlanması, eski otogarın fonksiyonel hale getirilmesi, firmaların malzeme depolarının, kargoların, oto galerinin şehir dışına taşınması, itfaiye binasının yenilenmesi, itfaiye aracı temini, kırsalda kalkınma projeleri, tohum toplanması takas şenliği, çocuk parklarının bakımsızlığı, tadilatlarının yapılamaması, söz verilip yapılamayan, engelli parkları ve mevcut parkların engelli girişine uygun hale getirilememesi, okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması, 2020-2024 arası 10 adet kreş açma sözü vardı ne oldu, ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışmalar, mevcut kadın yaşam merkezlerini kapatıp, yeni bir projeymiş gibi kreşe çevrilmesi, İstanbul belediyesinin kullanımdan kaldırdığı 25 yıllık otobüsü Bilecik halkına layık görülmesi, belediye bütçesinin büyük bir bölümü, belediye personeli maaşlarına özel kalem harcamalarına ve basın yayın harcamalarında görülmektedir. Ayrıca belediyenin mali imkânları parti reklamları ve çalışmaları için kullanılamaz, Seçilmiş bir belediye başkanı herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Belediye millete hizmet etme noktasında yarış halinde olmalıdır, diğer kamu kurumları gibi mesai sınırlamaması olmamalı, vatandaşlarımızın her daim gözü kulağı olmalıdır. Site arasına park talebi yazısı yazan vatandaşlara başka yakın parkları işaret ederek laf cambazlığıyla vatandaşı oyalama taktikleri geliştirmemelidir. Belediye yönetimine talip oldukları günden bu güne kadar meclise Bilecik ilimizin gelişimi için gerekli hiçbir önemli karar gelmemiştir. 2023 bütçesi 2020 yılına göre yüzde 100 artmıştır" dedi.