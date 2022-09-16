AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin "2023'ün önemine değindi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, 2023'e giden süreçte son derece önemli bir seçime gittiklerini söyleyerek, "Bu seçimi AK Parti için bir seçim olarak görmüyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından baktığımızda da önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te partisinin il başkanlığı binasında 'Zamanın Sesleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katıldı. Ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Zengin, "AK Parti uzun bir yoldan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla stratejimiz ile alakalı önümüzdeki günlerde AK Parti'nin nasıl bir planlama yapacağına dair bir toplantı yaptık. Orada her birimiz görüşlerimizi söyledik. Ben konuşmaya, 'Biz ne genç bir partiyiz ne de ihtiyar bir partiyiz' sözleriyle başladım. Çünkü 21 yaş aslında bir kamil yaşını gösteriyor. Fakat bir taraftan da bu geçen zamana rağmen AK Parti son derece vizyoner, genç bir bakış açısına, daha doğrusu dinamik bir bakış açısına sahip. Bazen gençlik meselesini fazlaca hor kullandığımızı düşünüyorum. Son derece vizyoner, dinamik ve her yeni mesele karşısında içerde, dışarıda yeniden pozisyon alan bir parti. Bunun en önemli gücü de tabii ki vizyoner bir liderliğe sahip olmasından kaynaklanıyor. O sebeple bizim için 2023'e giden bu süreçte son derece önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçimi de sadece AK Parti için bir seçim olarak görmüyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından baktığımızda da önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi.

"2023'e hazırlanırken AK Parti'nin şimdiye kadar yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi de dinleme meselesidir"

Zengin, "2023 dediğimizde 100 yılı deviren bir Türkiye, bizim için başlı başına bir iddia koymak için bir sebep zaten. Ama devamında da bugüne kadar pek çok inşa yaptı AK Parti. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın da bu seçimi anayasa gereği son seçim olacağı için böyle bir baktığımızda da bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. 2023'e hazırlanırken AK Parti'nin şimdiye kadar yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi de dinleme meselesidir. Dinlemek çok aktif bir iştir. Bir konuda bir netice almak istiyorsanız öncelikle canlı dinamik bir dinleme yapmak lazım. Anlatmaktan, konuşmaktan ziyade bizden ne bekleniyor, değişen nedir. Çünkü zaman içerisinde bizlerin değiştiği gibi seçmenler de değişti. Seçmenlerimizin olaylara bakış açısı, yaklaşımı, beklentileri. Sadece genç seçmenlerin değiştiğini düşünmüyorum ben şahsen. Hayatın içinde hepimiz yoruluyoruz, hepimiz değişiyoruz. O yüzden bizim yaptıklarımız ne kadar anlaşılıyor ve aynı zamanda neler bekleniyor, geleceğe dönük olarak hangi hayaller insanlar için anlam ifade ediyor. Tüm bunlara dair tabii değerlendirme yaptığımızda en önemli başvuracağımız kaynak gerçek bilgi sizlerde var. Siz sivil toplum, çünkü hayatın içerisindesiniz. Her biriniz de gerçek bir ihtiyacın tezahürü olarak doğmuş derneklersiniz, vakıflarsınız. Öyle olduğu için de bizim buraya geliş amacımız, sahici bir dinleme yapmak için biz buradayız" ifadelerine yer verdi.

"250 bin adet sosyal konut yapma projesi birkaç gün içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyon gibi bir talep aldı"

Zengin, AK Parti olarak sadece seçim endeksli çalışmadıklarını anlatarak, "Bugün seçime daha yakın olduğumuz için seçimi telaffuz ediyoruz. Biz hayat odaklı çalışan bir partiyiz. Yani AK Parti'nin yapmaya çalıştığı şey, herkesin hayatında bir farklılık ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden şu an içerisinde bulunduğumuz zamanın bize söylediği sesler nelerdir, hangi tınılar var ve biz bu duyduklarımız üzerine hangi politikaları inşa edebiliriz. Şu günlerde zaten seçime giderken strateji belgemiz üzerine çalışıyoruz. Biz vatandaşımıza neyi söyleyeceğiz, bir taraftan çok iyi icraatlar yapıyoruz. İşte bu hafta içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 250 bin sosyal konut yapma projesi aynen bu dinlemeler neticesinde ortaya çıkmış bir projedir. Nihayetinde de muazzam bir karşılık buldu. Birkaç gün içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyon gibi bir talep aldı. Bakalım bu çıta Ekim ayı içerisinde nereye kadar ulaşacak. Böyle bakıldığı zaman bende çok uzun konuşmayacağım. Belki her bir söz alan arkadaştan sonra üzerine yorumlar yapabiliriz. Neyi yapıp neyi yapamayacağımıza dair daha canlı bir konuşma yapabiliriz. Verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Zengin, daha sonra kent merkezinde partililerle esnaf ziyareti yaptı.