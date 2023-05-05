İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Bilecik'te TOGG standına uğradı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standına uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standına uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.


AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, geldiği Bilecik'te Cuma namazını Kayı Boyu Camii'nde kıldı. Ardından Atatürk Parti önündeki AK Parti standı ile AK Parti İl Başkanlığı deprem yardım toplama merkezine ziyaret etti. Yıldırım, ardından kentte vatandaşlara tanıtılan TOGG standına uğrayarak vatandaşlarla araç hakkında sohbet ederek bol bol hatıra fotoğraflı çektirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.