AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın toplantısına katıldılar

Bilecik’in belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıya katıldı.
Bilecik'in belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katıldı.
Bursa'da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısına; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve il genel meclisi başkanı katıldı.