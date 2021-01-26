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AK Parti Genel Merkezi heyetinden Bilecik ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, 7.

Olağan Kongresi öncesi genel merkezden gelen heyeti ağırlıyor.


AK Genel Merkez Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Davut Coşkun Şiviloglu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bilecik Koordinatörü Berk Mersinli ve Marmara Bölge Koordinatörlerinden Ali Sevinç, 3 Şubat günü yapılacak olan il kongresi öncesi kente geldi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Selim Yağcı ile istişarelerde bulunan heyet, kongre organizasyonu ve süreç hakkında fikir alışverişi yaptılar.

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