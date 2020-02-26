İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti haftalık olağan toplantısı yaptı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti haftalık olağan toplantısı, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti haftalık olağan toplantısı, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan başkanlığında yapıldı.


AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda AK Pazarı Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve yönetim kurulu üyeleri faaliyet değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Soydan, “Teşkilatımızın her kademesinde görev alan ve partimize gönül veren kişiler olarak, ülkemizin, memleketimizin ve ilçemizin daha da büyümesi ve gelişmesi için görev almaktayız. Bugün de haftalık toplantımızda AK Parti'ye geçen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin hanımefendinin vatandaşlarımıza daha hizmet etme konusunda neler yapabiliriz onu ele aldık. Alınan kararlarımızı kendisini de ileterek, ortak bir payda da istişareli bir şekilde halkımıza daha iyi hizmet noktasında çalışacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.