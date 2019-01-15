AK Parti heyetinden Osmaneli ve Vezirhan'a ziyaret

Bilecik AK Parti heyeti, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin'e verdikleri hizmetler sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, Milletvekili Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'a, AK Parti'nin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları eşlik etti. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Milletvekili Selim Yağcı “AK Partimiz büyük bir ailedir. 2002 yılından bu yana 17 yıldır şehrimizde el ele gönül gönüle vererek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güzel hizmetler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kutlu davamıza hizmet yolculuğunda birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte çalıştık. Bugün de 2014-2019 yılları arasında Osmaneli ilçemize ve Vezirhan beldemize canla başla hizmet eden dava arkadaşlarımızı ziyaret ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Bayrak koşusunda durmadan yorulmadan koşan tüm AK neferlere teşekkür ediyorum, Bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum. Hep birlikte daha iyiye daha güzele” dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da “ Vezirhan Belediye Başkanımız Mehmet Duymuş ve Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin'i ziyaret ederek AK davaya gönül veren gönüldaşlarla birlikte davamızın önemini birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha göstermiş olduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.